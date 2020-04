Maxazine maandartiest The Pilgrims: Top 5 albums

The Pilgrims zijn nu terug met het nieuwe album ‘6IX‘. Het is opgenomen in de RAW Studio te Zaandijk en bevat 14 nieuwe songs, met twee Otis Redding-covers als bonus-tracks. Het nieuwe album, gemixed door Emile den Tex en gemastered door Peter Brussee, laat een sfeervolle en energieke mix horen van bluegrass, folk, soul en rock, overgoten met de kenmerkende strot van Reniet. De nummers zijn authentiek, puur en gaan over thema’s als internet-seks, dementie, haantjesgedrag en dankbaarheid. De titel verwijst uiteraard naar het zesde album en geeft een knipoog naar de sexy kant van het werk van The Pilgrims. Het album is op 6 maart uitgekomen en The Plgrims zijn daarom Maxazine Maandartiest!

Wij vroegen frontman Reniet Vrieze naar zijn Top 5 albums, die hij ziet als inspiratie voor zijn muziek.

Top 5 albums ter inspiratie:

5 Jimi Hendrix – Experience

4 Antony & The Johnsons – I Am A Bird Now

3 Willy DeVille – Miracle

2 David Bowie – Stage

1 Tom Waits – Mule Variations