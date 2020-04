Duquan komt met eerste track ‘Hey Mama’ van tweede EP

De Nederlandse rapper Duquan is terug met zijn nieuwe EP ‘Eindeloze Pijn’. De vijf tracks tellende EP is de opvolger van ‘Chaheem De Verloren Zoon’. Op ‘Eindeloze Pijn‘ een vervolg op dat debuut in de vorm van ‘De Verloren Zoon II’, maar ook een eerbetoon ‘Hey Mama’, dat min of meer ook een roep om aandacht lijkt, op positieve manier dan.

Duquan werd geboren als Duquan Chaheem Oehlers en is een Nederlandse rapper van Marokkaanse / Surinaamse afkomst uit Almere. Hij begon al vroeg met rap, R&B en hip-hop in het buurthuis ‘Almere muziek project’, waar een geluidsstudio stond. De artiest ontwikkelde een eigen flow en rapstijl, waarmee hij al gauw naam begon te krijgen in het ondergrondse rapcircuit van Almere.

Hij werkte onder andere samen met BLVCK en WIlde Westen rapper Mula B, nu, van zijn tweede EP ‘Eindeloze Pijn’, het eerbetoon ‘Hey Mama’.