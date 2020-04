Koningsdagfestival Kingsland viert Balkoningsdag met bus tour door het land

Kingsland Festival, het grootste Koningsdagfestival van Nederland, brengt vandaag het festival bij de bezoekers thuis tijdens Balkoningsdag. In Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Tilburg zal een heuse Kingsland DJ bus rondrijden om de bezoekers vanaf hun balkon, dakterras of tuin even te laten mee proosten op de verjaardag van onze Koning.

Door de lopende Coronamaatregelen kan het festival vandaagg niet plaatsvinden, maar toch besloten de organisatoren om de 53e verjaardag van Koning Willem-Alexander niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. De bezoekers van het festival worden opgeroepen om veilig vanaf hun eigen balkon of vanuit de eigen tuin Koningsdag mee te vieren samen met Sam Feldt, Mike Williams, FeestDJRuud, Johnny 500, Dyna en andere DJ’s die optreden op de rijdende Kingsland DJ Bus. Via een speciale livestream kan iedereen meekijken en hoeft men niks van dit nationale feest te missen.

“Als onze bezoekers niet naar Kingsland kunnen komen, dan komen wij naar onze bezoekers”, aldus Mitchel Bovenlander, organisator van Kingsland Festival. “We zijn met onze Kingsland Bus Tour onderdeel van Balkoningsdag en roepen onze bezoekers op om veilig vanaf hun eigen balkon, tuin of dakterras de verjaardag van onze Majesteit mee te vieren wanneer wij langsrijden.”

Bezoekers van het festival konden hun straatnaam doorgeven om kans te maken dat de DJ bus bij hen door de straat komt rijden. De livestream is te zien op de social kanalen van het festival of via de website van Kingsland.

Kingsland Festival vindt dit jaar voor de achtste keer op rij plaats in Amsterdam, voor de vijfde keer in het Stadspark in Groningen, en voor het eerst in het Spoorpark in Tilburg. Met edities in meerdere steden is Kingsland Festival niet alleen het grootste Oranjespektakel van Nederland, maar tevens het grootste eendaagse muziekfestival van het land waarbij er circa 120.000 bezoekers worden verwacht. De eerste editie vond in 2013 plaats in Amsterdam en breidde daarna uit naar andere steden, verspreid over het land. Op Kingsland zijn de meest uiteenlopende dj’s en stijlen vertegenwoordigd, variërend van EDM en deephouse tot hardstyle en urban. Dit jaar vindt Kingsland plaats op zaterdag 19 september 2020.