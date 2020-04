27 april, de verjaardag van Sheena Easton

Sheena Easton, geboren als Sheena Shirley Orr op 27 april 1959 te Bellshill, North Lanarkshire, Schotland viert vandaag haar 61e verjaardag. Easton is een Schotse/Amreikaanse internationale artieste en actrice. Ze kwam voor het eerst met het publiek in aanraking toen ze meedeed in een aflevering van de Britse tv-serie The Big Time: Pop Singer, dat opnames maakte van haar pogingen tot het verkrijgen van een platencontract bij EMI Records.

Begin jaren ’80 had Easton haar eerste succes met ‘9 to 5’, verder had ze een hits met de theme song voor de James Bond film ‘For Your Eyes Only’, ‘U Got the Look’ (met Prince), ‘We Got Tonight’ (met Kenny Rogers) en ‘The Lover in Me’. Haar laatste album dateert uit 1991 getiteld ‘What comes naturally’.