Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Tina Turner.

Tijdens haar Twenty Four Seven Tour gaf Tina Turner een wervelende show in het Wembley stadion te Londen, dit ter promotie van haar laatste studioalbum ‘Twenty Four Seven’. Tina bracht tijdens dit concert een groot aantal van haar hits waaronder ‘River Deep Mountain High’, ‘We Don’t Need Another Hero’, ‘Better Be Good To Me’, ‘Private Dancer’, ‘Let’s Stay Together’ en een eerbetoon aan Otis Redding, ‘Sittin’ On The Dock Of The Bay’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Tina Turner live @ Wembley (2000).