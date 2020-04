Madison Beer brengt single ‘Stained Glass’

Ze werd op dertienjarige leeftijd in één klap de muziekindustrie ingeslingerd toen Justin Bieber haar zangkunsten aanprees in een tweet. Vanaf dat moment had iedereen plotseling een mening over haar. Maar nu is Madison Beer klaar om op haar voorwaarden het podium te claimen. Met eigen album, een eigen geluid en een nieuwe single: ‘Stained Glass’.

Ze liet ‘Stained Glass’ voor het eerst horen in een Instagram Live-sessie. Daarna werd ze overspoeld met meer dan tweeduizend reacties van fans die eisten dat ze het nummer officieel zou uitbrengen. Ze schreef het nummer tijdens een moeilijk periode:

“People sometimes assume that I’m ok, when I’m not. People don’t really see the parts of me that are the ugly, sad or depressed. They only see the sides they want to see. Or the sides I feel comfortable to show because of the scrutiny that I’ve been under in my life.”

Fans wachten al een tijdje op haar debuutalbum: ‘Life Support’. Bij het maken van deze plaat claimde Madison volledige creatieve vrijheid. Ze schreef haar eigen nummers, produceerde en maakte ook de visuals. ‘Life Support’ wordt later dit jaar verwacht.