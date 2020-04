Voltage – It’s About Time

Het werd misschien ook wel eens tijd, 3 jaar na het in 2017 verschenen album ‘Around the Bend’ komt er dan een nieuwe plaat van Voltage. De band rond Dave Vermeulen. ‘It’s About Time’ is album nummer 3 van het als Status Quo coverband begonnen collectief uit de regio Helmond. Van de oorspronkelijke bezetting uit 2013 is alleen zanger/gitarist Dave nog over.

Sinds het verschijnen van het vorige album hebben bassist Bob en gitarist Gijs de band verlaten en maakten bassist Kai Liebrand en gitarist Ruard Sanders hun opwachting in Voltage. Tijdens een lange Tom Petty tribute tour werd smeedde het viertal zich tot een hecht collectief. Zo hecht dat Voltage besloot het nieuwe album zoveel mogelijk als een live in de studio spelende band op te nemen. Het resultaat is een eerlijke plaat waarin urgentie en speelplezier doorklinken.

Als je na het beluisteren van ‘It’s About Time’ invloeden aan moet wijzen vallen Blackberry Smoke en Tom Petty als eersten binnen. Dave heeft in 2018 een solo album met country nummers opgenomen en de country invloed klinkt sterk door in een aantal songs op het nieuwe Voltage album. Maar je hoort ook energieke southern rock, moddervette blues en countryrock in de traditie van de Allman Brothers.

Opener ‘The Last Time’ is te beluisteren als een ode aan eigenzinnigheid, Dave zingt hier over het kiezen van je eigen weg en het omgaan met de consequenties die daar bij horen. ‘One More High To Survive the Low’ doet nog het sterkst denken aan de shuffle van Status Quo waar de roots van Voltage liggen. In ’A Good Thing is Comin’’ vertelt Dave over zijn muzikale weg en het vertrouwen dat hij heeft over de ingeslagen route. Het onweerstaanbare titelnummer is een bluesrocker waaruit kracht en urgentie spreekt. ‘Wild and Blue’ is de eerste single van het album waarin Voltage zich andermaal een meesterlijk verhalenverteller toont. ‘The Mill Blues’ is een heerlijke moddervette blues waarin de smerige slide gitaar samen met de stuwende grooves van Bart en Kay de hoofdrol opeisen.

Dat Voltage nog steeds stevig kan rocken bewijst het energieke ‘Born For Runnin’ Without You’. ’She’s Gone Like the Wind’ is het allermooiste lied op ‘It’s About Time’, Dave’s stem is geschapen voor dit soort nummers waarin melancholie, verlangen en het vertellen van verhalen samenvallen, een nummer in de rijke traditie van Blackberry Smoke en Chris Stapleton, maar wel met een duidelijke Voltage signatuur. ‘I’m Still Waving Goodbye’ en ‘The House is On Fire’ zijn energieke southern rockers die het live gegarandeerd publieksfavorieten worden. Afsluiter ‘the Victim’ is een van de prijsnummers van het album, melancholisch, dramatisch en intens met prachtige vocalen van Dave en een hoofdrol voor de slide gitaar van Ruard.

‘It’s About Time’ is een album van een band die iets te vertellen heeft. Urgent, krachtig en muzikaal, Voltage heeft met dit nieuwe album weer een stap gemaakt. Voltage maakt Americana in het besef dat country, southern rock en blues niet de mainstream muziekstromingen zijn, maar de band doet dat met zoveel liefde, passie en toewijding dat er zeker een groep muziekliefhebbers is die door ‘It’s About Time’ zal worden gegrepen.

Helaas staan de huidige corona maatregelen een live album presentatie niet toe, de albumpresentatietour is verschoven naar het najaar. Maar‘It’s About Time’ verschijnt op 1 mei op cd, vinyl en de streaming platforms en wordt in eigen beheer uitgebracht. ‘It’s About Time’ is geproduceerd door Voltage en Gabriel Peters en grotendeels live opgenomen in de Eindhovense Uncle Gabe’s Sound Studio. (8/10) (eigen beheer)

Tracklist ‘It’s About Time’:

1. The Last Time

2. One More High To Survive The Low

3. A Good Thing Is Comin’

4. It’s About Time

5. Wild and Blue

6. The Mill Blues

7. Born For Runnin’ Without You

8. She’s Gone Like The Wind

9. I’m Still Waving Goodbye

10. The House Is On Fire

11. The Victim