‘Tongue Tied’van HALCYON bespreekt rollen in relaties

Samen met de Engelse songwriter en goede vriend Will Knox werkte HALCYON aan het deze week uitgebrachte nummer ‘Tongue Tied’. Na het lanceren van ‘Intermutual’ eerder dit jaar, is dit zijn tweede single.

Hierin bespreekt HALCYON de rollen die we in relaties innemen ten opzichte van elkaar. De een is meer de verzorger, de ander degene die verzorgd wordt. De een is de praktische, de andere op zijn beurt weer een dagdromer. Hij belicht in het liedje dat je in iedere relatie of verstandhouding een andere rol kunt innemen, bewust of onbewust. En dat het ook uitmaakt vanuit welk perspectief je die rollen bekijkt.

“In the dynamics of a relationship people often take on a role. May it be one of joy which comes easy to you, or one of resentment filled with recognition. Tongue Tied lays it all bare, asking: ‘Which are you?'” aldus de zanger over het thema van ‘Tongue Tied’, dat onderdeel uitmaakt van zijn toekomstige EP.