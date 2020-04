James Blake deelt single ‘You’re Too Precious’

Na het uitbrengen van zijn vierde album, het met een Grammy genomineerde ‘Assume Form’ uit 2019, stortte zanger en producer James Blake zich vol overgave op het schrijven van nieuw materiaal. En met succes, want enige tijd geleden liet hij weten het liedje ‘You’re Too Precious’ te hebben geschreven.

Blake, die in 2011 met het album ‘James Blake’ debuteerde, heeft de afgelopen tijd een aantal livesessies op Instagram gedaan om de zinnen te verzetten. Hij begeleidt zichzelf daarbij op piano en zingt nummers van zijn voorgaande albums en een aantal prachtige covers, zoals ‘Happier With Him’ van Bill Withers die langzaam overgaat in ‘No Surprises’ van Radiohead.

“This might be the biggest gig I’ve ever done” reageert de zanger op de enorme toestroom aan volgers die meekijken naar zijn thuisconcert. Een aardige uitspraak voor een artiest die in het verleden al op spraakmakende festivals als Rock Werchter, Best Kept Secret en Lowlands speelde.