(Hamilton) Bohannon overleden

Afgelopen vrijdag is Hamilton Frederick Bohannon overleden. Als Bohannon was hij een bekende disco-funkartiest en percussionist uit Atlanta (US). Tot zijn bekendste clubsuccessen behoren ‘Disco Stomp’ en vooral ‘Let’s Start the Dance’.

De zanger werd geboren op 7 maart 1942 in het Amerikaanse Newnan. De hoogtijdagen van Bohannon waren eind jaren 70. De zanger was ooit muziekleraar, maar ook drummer bij Stevie Wonder. Hij speelde met vele Funk & Soul grootheden zoals Smokey Robinson, Marvin Gaye, The Temptations, Diana Ross, Ray Parker jr. en The Four Tops. Zijn debuutsingle was ‘Stop & Go’ uit 1973, maar werd bekend met voornamelijk instrumentale nummers. Zijn grootste hit ‘Let`s Start The Dance’ kwam uit in 1978 en is vele malen gesampled doro onder anderen Jay-Z , The Rebel MC and Double Trouble, Snoop Dogg, The Jungle Brothers, Tom Tom Club en Mary J. Blige.

Tussen 1973 en 1983 leverde Bohannon maar liest 12 albums af, om zijn 13e en laatste album in 1989 uit te brengen. In zijn geboorteplaats Newnan, Georgia, is de Bohannon Drive tegenwoordig naar hem vernoemd, tot 2017 de Peachtree Street. De straat is vernoemd naar zijn gelijknamige album uit 1983 en ligt in de buurt waar de artiest opgroeide.

Bohannon is 78 jaar geworden.