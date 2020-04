Keb’ Mo’ naar Musis

De Amerikaanse bluesgitarist en singer-songwriter Keb’ Mo’ is één van de grote, nog in leven zijnde bluesmannen. Van akoestische deltablues tot verzorgde elektrische blues met een funky groove: de alom gerespecteerde Kevin Moore beheerst het allemaal. Niet voor niets werd hij al vier maal beloond met een Grammy Award!

Na de fantastische samenwerking met een andere bluesgrootheid (Taj Mahal) in 2017 is de laatste toevoeging aan het inmiddels omvangrijke oeuvre van Keb’ Mo’ het in juni 2019 uitgebrachte album Oklahoma. Dit persoonlijke, aan zijn overleden moeder opgedragen album telt tien nummers en varieert in stijlen als latin-groove, blues, folk, country en bluegrass.

Keb’ Mo’ komt op dinsdag 10 november naar Music in Arnhem.