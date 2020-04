24 april, de verjaardag van Barbra Streisand

Barbra Streisand, geboren op 24 april 1942 te Williamsburg, Brooklyn, New York, viert vandaag haar 78e verjaardag. Streisand is een Amerikaanse singer-songwriter, auteur, actrice, schrijfster, filmproducer en regisseur. De zangeres won twee Oscars, acht Grammy awards, vijf Emmy awards, een speciale Tony award, een American Film Institute award, een Kennedy Center Honors award, een Peabody Award, en is een van de weinige entertainers die zowel een Oscar, Emmy, Grammy, en Tony Award in ontvangst mocht nemen.

Barbra Streisand is een van de meest succesvolle vrouwelijke artiesten aller tijden, met meer dan 72 miljoen verkochte albums in Amerika, wereldwijd ruim 245 miljoen. Streisand is de best verkopende vrouwelijke artieste voor de Recording Industry Association of America’s (RIAA). Ze is de enige artieste in de top 10, en de enige buiten het rock and roll genre.