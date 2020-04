Candy Dulfer naar Paradiso

Nederlands bekendste saxofoniste Candy Dulfer sluit in december wederom het jaar in stijl af met een concert in Paradiso. Dulfer staat met haar fantastische begeleidingsband al tientallen jaren garant voor fantastische smooth jazz, soul en funk, zowel live als op plaat.

Het begon allemaal met de release haar debuutalbum ‘Saxuality’ uit 1990, dat prompt werd genomineerd voor een prestigieuze Grammy Award. Dulfer werkte vervolgens in de loop van haar carrière samen met iconische artiesten als Prince, Van Morrison, Aretha Franklin, Blondie, Beyoncé, Lionel Richie, Pink Floyd, Kane en vele anderen. Ze verkocht miljoenen albums en scoorde meerdere nummer 1-hits in de Verenigde Staten.

Haar liveoptredens zijn funky, spectaculair en ze brengt altijd de allerbeste muzikanten mee. In 2020 treedt ze over de hele wereld op in clubs en op festivals met een vernieuwde band met daarin onder andere Ulco Bed (gitaar), met wie ze al jarenlang nauw samenwerkt, en fan-favoriet Roger Happel (toetsen & zang) die na jaren weer terugkeert in Candy’s band. Daarnaast zet ze de spotlight op aanstormend talent waaronder de 20-jarige drumsensatie Kick Woudstra.

Veelgevraagd podiumbeest Candy is vrijwel altijd op tournee; van uitverkochte festivals en concertzalen over de hele wereld tot jazz cruises langs het Caribisch gebied tot shows in de Ziggo Dome met de Ladies Of Soul; Candy Dulfer draait haar hand er niet voor om en zit nooit stil. Toch koos ze voor Paradiso om haar jaar af te sluiten met een bijzonder concert op 30 december in haar thuisstad Amsterdam.