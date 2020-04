Evanescence stelt hun nieuwe album voor met een nieuwe single

Al heeft de Amerikaanse alternatieve rockband Evanescence door het Coronavirus hun Europese tour onverhoopt moeten verschuiven naar september, waarmee ze samen met de band Within Temptation met de gezamenlijke ‘Worlds Collide Tour’ onderandere Brussel zullen aandoen en twee concerten zullen geven in de Ziggo Dome Amsterdam, voor het uitbrengen van een nieuw album laten ze zich door niets of niemand tegenhouden!

Dit lieten ze hun fans dan ook weten via hun Twitter. Ze berichtten hierin ook dat ze hun nieuwe album, genaamd ‘The Bitter Truth’, zullen voorstellen door de nummers stuk voor stuk aan hun fans aan te bieden. Het laatst uitgebrachte album van Evanescence ‘Synthesis’ dateert alweer uit eind 2017, met tussendoor nog een livealbum ‘Synthesis live’, dat in december 2018 uitkwam.

Veel wilde frontvrouw Amy Lee echter niet kwijt over de inhoud van het album. Een klein tipje van de sluier wilde ze wel oplichten: Het thema zal zeker te maken hebben met enkele gebeurtenissen die zich in haar leven hebben afgespeeld, zoals moeder worden en haar broer die ze verloor. Over de tracklist of de releasedatum van het album laat ze echter niets los.

Op het eerste nummer hoeft men al niet lang te wachten, want want gisteren is de single ‘Wasted On You’ al uitgebracht, nu is ook de videoclip in première: