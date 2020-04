De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 24 april 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 24 april 2020.

Wat gaat de tijd toch snel. We hoeven nog maar 251 dagen te wachten tot we het glas weer mogen heffen op een, hopelijk, coronavrij, 2021. Muzikaal drama hebben we afgelopen week genoeg gehad. Het Virus haalde een een dikke vette, toch wel al verwachte, streep door een heel mooie festivalzomer die in het verschiet lag. Geen Pinkpop, Bospop, Songfestival, Parkpop, North Sea Jazz, Tilburgse kermis, Zwarte Cross, Vierdaagse, Sail, Lowlands, Bevrijdingsfestivals, Roadburn, Coninckx Pop, Mama’s Pride, Kingsworld en Koningsdag. Allemaal door onze collectieve neuzen geboord door de pandemie die ons heeft gemaakt tot wat we zijn geworden. Bankhangende, wijnslurpende, pizza’s etende meercellige organismen die alleen nog maar plezier mogen halen uit het passief naar muziek luisteren. Helaas, het is niet anders en waarom zouden we juist dat dan niet tot kunst kunnen verheffen? Juist we maken er het beste van met zijn allen en oma achter het raam in het verzorgingstehuis kan ook gewoon meeluisteren.

Dat kan ook deze week weer prima, omdat de, vanuit de social distance, werkende muziekredactie van je favoriete website Maxazine, zichzelf toch weer heeft opgepompt om een volledig gratis te verkrijgen Maxazine Spotify Playlist voor jullie samen te stellen. Yep. Het medicijn voor de komende week is er weer, met nieuwe testmateriaal om jullie weer een week gezond te houden. Deze week nieuw materiaal in de lijst van onder andere the Rolling Stones, Lakshmi, een gouwe ouwe van the Style Council en wat al niet meer. Gewoon weer een dikke drie uur vol met emotie, verbazing, romantiek, bouncen, chillen, dansen, zingen, vertedering, boosheid, liefde, en hoop. Ga der maar aan staan. Hop streamen die handel. Het is gratis, kost je niks, geen kopeek of eurocent, gewoon doen dus.

Volgende weer een nieuwe, kan je op bouwen.