Coronacrisis raakt Texaanse Leeann Atherton

Maxazine sprak met de Texaanse singer-songwriter en gitariste Leeann Atherton. Al tientallen jaren is Atherton niet weg te denken van de Texaanse podia en ver daarbuiten. Daarnaast is zij organisator van The Full Moon Barn Dance, een maandelijks muziekfestival in Austin. Eind april verschijnt haar zevende CD ’Fallen Angel’. Een verwennerij voor iedere liefhebber van Americana muziek. Maar vooral ook een uit het hart gegrepen persoonlijk album waarin Leeann je meeneemt in haar emoties, gevoelens, turbulente levenservaring en haar positieve uitstraling.

Hulp bieden

Net als in de rest van de wereld is ook de Amerikaanse staat Texas dicht en op slot als gevolg van de coronacrisis. En dat raakt en voelt ook Leeann. Als mens en muzikant. Het lukt haar dan ook nauwelijks haar tranen te bedwingen als ze direct na onze videoverbinding haar ervaring van eerder die ochtend met mij deelt. “Ik wandelde vanochtend mijn dagelijkse ommetje in de buurt hier en mensen vroegen spontaan hoe het met mij gaat en andersom of bieden hulp aan. Dat raakt mij zo. Iedereen zorgt voor elkaar.”

Rode kruizen en South by Southwest

Austin, de woonplaats van Leeann, staat bekend als de live music hoofdstad van de wereld. Met honderden bars, pubs en clubs met dagelijks live muziek. Maar die zijn nu allemaal gesloten. “Wij als artiesten hebben tenminste onze livesteams nog, maar de bars en clubs helemaal niets. Ik verwacht dan ook dat een groot aantal van de podia in Austin na de corona crisis nier meer open zullen gaan. Zeker ook door de afgelasting van South by Southwest (het jaarlijkse muziekfestival in Austin)”, zo vervolgt Leeann, daarbij wijzend naar achteren op haar deurkalender vol met louter rode kruizen, ofwel geannuleerde optredens, waaronder die van een geplande tournee door de staten Tennessee en South-Carolina en haar maandelijks optredens tijdens de Full Moor Barn Dance, het door haar zelf georganiseerde maandelijkse festival.

Hippie Church

Om het muzikale leed te verzachten treedt de 64-jarige Leeann wekelijks op zondagmiddag op via een live stream vanuit haar huis. ‘de mensen hebben niets meer om naar uit te kijken’. Leeann treedt sinds jaren ook op in The Hippie Church, maandelijkse gelegenheid optredens met diverse muzikanten in Maria’s Taco X-press . Ook die probeert ze online voort te zetten. “Maar ik merk dat veel artiesten depressief zijn en weinig zin hebben om mee te doen. We hebben immers geen inkomen, geen geld. Niets. Alhoewel ik het nog wel even kan volhouden. Ik heb nog wat spaargeld en geef ook nog les op school, alhoewel die nu ook zijn gesloten.”

Fallen Angel

Deze week verschijnt dus ‘Fallen Angel’, een gevarieerde, krachtig album, opgenomen in de studio van haar vaste gitarist Mac McNabb. Een album met openhartige teksten. “Alhoewel ik soms zelf schrik van mijn openhartige teksten over mijn gevoelens maar uiteindelijk kan het mij niet schelen hoe mensen over mij denken. Toen ik nog Nashville woonde -lang geleden- schreef ik mijn songs in een tekstschrijversclubje aan de hand van een bepaald thema. Nu schrijf ik mijn teksten en muziek uit gevoel zonder daarbij te veel na te denken. Ik ben een luie schrijver”, aldus Leeann lachend.

De zon schijnt voor Leeann Atherton

Ons gesprek dat begon met een traan en eindigt met een lach eindigen we met een video -rondleiding door Leeann’s woonkamer en achtertuin, daar in het zuiden van Austin, ooit ‘live music capital of the world’. De zon schijnt, daar bij Leeann Atherton.