Glen Faria zingt duet met zijn zoon Jaïr

Glen Faria heeft een gloednieuwe track uitgebracht samen met zijn zoon Jaïr. Dit prachtige duet is tevens de eerste track die ze samen uitbrengen. ‘Terug Naar Nu’ is de tweede single van zijn nog te verschijnen album. De song gaat over het contact en communicatie tussen vader en zoon. Door de drukte van het leven, werk, carrière, school of door gewoon niet weten hoe te praten over emoties, lukt het vaak niet. Vandaar dit liedje. Een eerlijk gesprek tussen vader en zoon.

Glen Faria is een veelzijdige zanger, rapper en songwriter uit Amsterdam Zuidoost. Hij staat bekend om zijn levensverhalen en situaties die voor velen herkenbaar zijn. De onderwerpen van zijn liedjes variëren van liefde, zelfbeeld en gezinsleven tot aan maatschappelijke thema’s. In 2018 is Glen zijn doorbraak voor het grote publiek, wanneer hij meedoet een het NPO1 programma De Beste Zangers. Hierin zingt Davina Michelle, Glen zijn lied het Duurt Te Lang. Dit nummer behaalt een jaar later 70 miljoen streams op Spotify. In januari bracht hij de single ‘Hoe Weet Je Dat’ uit. Op dit moment is Glen te zien in het tv-programma The Big Escape. Eerder deed hij mee aan Hiphop Stars.