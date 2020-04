Zwarte Cross en Mañana Mañana 2020 geen doorgang vanwege coronavirus

De 24ste editie van festival de Zwarte Cross zal komende zomer geen doorgang vinden vanwege het coronavirus. Dat maakt de organisatie, Feestfabriek Alles Komt Goed BV, bekend. In een online publicatie naar haar bezoekers schrijft de organisatie onder andere het volgende: “De persconferentie van minister-president Rutte van gisteravond gaf ons als organisatie eindelijk duidelijkheid. Achter de schermen gingen wij er al wel voorzichtig vanuit, net als jullie waarschijnlijk, maar toch is het werkelijk verschrikkelijk spijtig…”

Reeds aangeschafte kaarten blijven geldig

De Zwarte Cross 2020 was volledig uitverkocht en dat betekent dat de organisatie 220.000 bezoekers verwachtte te verwelkomen in Lichtenvoorde. Reeds aangeschafte kaarten blijven geldig voor de Zwarte Cross 2021. Deze zal plaatsvinden van 15 t/m 18 juli. Mochten festivalgangers om wat voor reden dan ook hun kaarten willen inleveren dan is dit ook mogelijk van 2 juni t/m 30 juni. De organisatie heeft een FAQ opgesteld waarin ze alle vragen probeert te beantwoorden van bezoekers. Welke geplande programmaonderdelen en optredens verplaatst kunnen worden naar volgend jaar wordt de komende periode onderzocht.

Mañana Mañana ook geen doorgang

Op 6 april jongstleden maakte de Feestfabriek al wereldkundig dat haar andere festival Mañana Mañana ook geen doorgang zal vinden. Dit festival was gepland van 18 t/m 21 juni in Vorden. Kaarten voor dit festival blijven ook geldig voor de editie van 2021 en bezoekers krijgen ook hier de mogelijkheid om hun kaarten in te leveren. “Het is een onwerkelijke periode die wij als festivalorganisatie meemaken. Wij hopen van harte dat wij al onze bezoekers in 2021 in goede gezondheid mogen verwelkomen op zowel de Zwarte Cross als Mañana Mañana”, aldus de organisatie.