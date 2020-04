23 april, de verjaardag van Narada Michael Walden

Narada Michael Walden, geboren op 23 april 1952 te Kalamazoo, Michigan viert vandaag zijn 68e verjaardag. Als bij de naam Narada Michael Walden geen belletje gaat rinkelen is dat niets om je voor te schamen. Van de andere kant: Als bij de naam Narada Michael Walden géén belletje gaat rinkelen moet je je enorm diep gaan schamen.

Michael Walden (de bijnaam Narada kreeg hij van een Hindoestaanse guru) had in de jaren ’80 wat hitjes met ‘Gimme Gimme Gimme’ en ‘Divine Emotions’, de wat ouderen onder ons kennen hem als de vervanger van Billy Cobham in het Mahavishnu Orchestra, maar je kan hem ook kennen als schrijver/producer van een enorme berg hits en albums van onder anderen Starship, Ray Charles, Sting, Diana Ross, Steve Winwood, James Brown, Al Jarreau, Aretha Franklin & George Michael, Stevie Wonder, Tom Jones, Jess Beck, The Temptations, Mariah Carey en Whitney Houston.