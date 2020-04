WOO HAH! 2020 verplaatst naar 2021 op 9-10-11 juli

In de strijd tegen de COVID-19 pandemie heeft de Nederlandse overheid een verbod op grootschalige evenementen tot 1 september afgekondigd. Als gevolg hiervan zal de zomer van 2020 een zomer zonder WOO HAH! zijn. In 2021 keert het internationaal toonaangevende festival terug op 9-10-11 juli.

Na het succes van de uitverkochte editie in 2019 is het team van WOO HAH! direct aan de gang gegaan met de voorbereidingen voor 2020 en de wens om de beste versie van WOO HAH! neer te zetten voor de fans. De afgelopen weken kwam de COVID-19 pandemie steeds dichterbij, zover dat een zomer zonder WOO HAH! onvermijdelijk is. Het team stond te popelen om van WOO HAH! 2020 de beste editie tot nu toe te maken. Dat maakt dit een moeilijke beslissing en de verslagenheid bij het hele team is groot.

Dit betekent namelijk een zomer zonder de vetste hiphop acts op onze podia, zonder het opwaaiende stof van de talloze moshpits op het festivalterrein en bovenal zonder de kenmerkende energie van ons publiek dat elk jaar wéér wordt overtroffen… De organisatie vraagt het publiek om deze energie nog even te bewaren, in 2021 keert WOO HAH! namelijk terug op 9-10-11 juli bij evenemententerrein Beekse Bergen.

Ticket kopers voor de 2020 editie hebben de mogelijkheid om via het initiatief ‘Bewaar je ticket, geniet later’ de aangekochte tickets te bewaren voor WOO HAH! 2021. Ook eerder geboekte accommodaties bij Beekse Bergen en upgrades voor Camp WOO HAH! blijven geldig voor de nieuwe editie.

“Wij wensen iedereen veel sterkte in deze onzekere periode. Bedankt voor jullie support en WOO HAH! zal sterker terugkomen dan ooit”.

Stay Safe!

Team WOO HAH!