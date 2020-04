Indian Summer Festival wordt verplaatst naar 2021

Zoals je misschien hebt gelezen, heeft de overheid aangekondigd om het verbod op evenementen vanwege het coronavirus te verlengen naar 1 september 2020. Met pijn in het hart moeten we jullie daarom mededelen dat hierdoor Indian Summer Festival dit jaar niet door kan gaan.

We hebben daarom besloten om de editie uit te stellen naar 2021. Op dit moment staat de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers, artiesten en crew voorop en onze gedachten gaan uit naar iedereen die door het COVID 19 virus getroffen is.

Gekochte kaarten blijven geldig voor de editie volgend jaar. Indian Summer vindt dan plaats op zaterdag 26 juni 2021(en de camping weekender van 25 juni t/m 27 juni). Met het behouden van je ticket draag je ons als festival een warm hart toe, zodat wij in 2021 alsnog een prachtig festival voor jullie kunnen neerzetten. We hopen dat jullie dit willen overwegen. We weten nog niet welke artiesten er volgend jaar zullen optreden, maar we hopen op jullie vertrouwen en beloven er een fantastische editie van te maken!