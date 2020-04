22 april, de verjaardag van Paul Carrack

Paul Carrack, geboren op 22 april 1951 te Sheffield, Yorkshire, Engeland viert vandaag zijn 69e verjaardag. Carrack is een Britse singer/songwriter en muzikant die zowel solo en als lid van een aantal populaire bands albums en singles uitbracht. De BBC beschreef hem ooit als ‘The Man with the Golden Voice’. Begin jaren ’70 werd hij bij het publiek bekend als frontman en tekstschrijver bij de band Ace, halverwege de jaren ’80 tot de late 90-er jaren behaalde hij succes als tekstschrijver en mede frontman (samen met Paul Young) voor Mike + The Mechanics. Nadat Young in 2000 overleed werd hij – tot zijn vertrek in 2004 – de enige frontman van de band.

Carrack was als zanger te horen bij Ace’s ‘How Long?’; Squeeze’s ‘Tempted’; en Mike + The Mechanics’ ‘Silent Running’, ‘The Living Years’ en ‘Over My Shoulder’. Hij verzorgde ook de leadzang op de tracks van de Roger Waters albums ‘Radio K.A.O.S.’ en ‘The Wall – Live in Berlin’. Als solo artiest had hij onder andere hits met ‘Don’t Shed a Tear’ het schitterende ‘I’m Dedicated’ en ‘I Need You’. Carrack’s songs zijn door diverse collega’s opgenomen waaronder Eagles, Diana Ross, Tom Jones, Michael McDonald en Jools Holland, ook maakte hij deel uit als sessiemuzikant voor acts als Elton John, Eric Clapton, Ringo Starr, B.B. King, The Pretenders en The Smiths.