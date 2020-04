Stein Stokke & The Engine – My Own Way Out

Uit Noorwegen komt Stein Stokke & The Engine. De band rond naamgever Stokke bestaat uit vijf ervaren muzikanten, die hun sporen in de Noorse bluesscene verdiend hebben. Naast Stokke (zang, harmonica, euphonium) bestaat het gezelschap verder uit gitarist Arve Lund, drummer Rune Bryn, bassist Rickard Johannesson en achtergrondzangeres Ashild Pettersen. December 2016 werd de band opgericht en nu is onlangs hun eerste cd ‘My Own Way Out’ uitgekomen.

Op de cd staat twaalf eigen composities. Elf zijn van Stein Stokke en één is door gitarist Lund geschreven. De invloed van het vijftal ligt overduidelijk bij de rauwe Deltablues van Tommy Johnson en Howlin’ Wolf. Een en ander is overgoten met een soulvol sausje, waardoor een prima album is ontstaan. Op de hoes staat vermeld dat Stokke zijn inspiratie heeft gehaald uit zijn levenservaring. En daar gaat het toch om in de blues.

We horen stuk voor stuk prima geschreven en uitgevoerde nummers, die variëren van slowblues tot swingende boogie. Afwisseling genoeg. Het begint met de jumpblues ‘Drinking With The Blues’, voert langs het swingende Diddley-achtige ‘Body Spice’ en de countryblues ‘Aches And Pains’ (mijn persoonlijke favoriet). Dan van de boogie ‘Old Wooden Town’ naar het swingende sluitstuk ‘Good Rockin’ Woman’. Voldoende te genieten dus. Een prima cd. (7/10) (Littlestream Records)