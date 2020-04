Sam Smith vormt muzikaal duo met Demi Lovato

De belofte die Sam Smith twee weken geleden deed om snel nieuw materiaal uit te brengen werd afgelopen week al ingelost. De albumrelease mag dan zijn uitgesteld, de single ‘I’m Ready’ waarop Smith te horen is met Demi Lovato, is vorige week uitgekomen.

In een sneakpeak video, met daarin epische jaren ’80 beelden die nog het meest aan de welbekende ‘Rocky’ films doen denken, liet het gelegenheidsduo zien dat The Queer Olympics van 2020 een rol spelen in de clip. Tijdens de livegang van de video op YouTube zaten zowel Smith als Lovato online in de chat om vragen en reacties van fans te beantwoorden.

‘I’m Ready’ is de opvolger van Smiths single ‘To Die For’, die op Valentijnsdag uitkwam. Voor Lovato komt het nummer na haar single ‘I Love Me’ en is het de derde release na een langere periode waarin ze geen muziek uitbracht.