Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Dire Straits.

In 1985 gingen de Dire Straits op tournee, dit ter promotie van hun intussen legendarische album ‘Brothers in Arms’. Deze tour duurde een jaar, de band gaf een kleine 250 concerten. Meer dan 2,5 miljoen fans zagen hun idolen hits spelen als ‘So Far Away’, ‘Romeo and Juliet’, ‘Private Investigations’, ‘Sultans of Swing’, ‘Money for Nothing’ en natuurlijk ‘Brothers in Arms’. Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Dire Straits live @ Sydney (1986).