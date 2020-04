Aymar Torres beleeft plezierige live-stream bij Maxazine

Afgelopen vrijdagavond was het podium van de Facebookpagina van Maxazine het virtuele toneel van Aymar Torres. Torres, bekend van De Beste Singer-Songwriter van Nederland (2013) en The Voice of Holland (2019), trad vanuit zijn eigen huiskamer op in een speciale Maxazine Sessie. Het leverde hem goede reacties op.

De geboren Arubaan verhuisde in 2006 naar Nederland, het land waar zijn vader vandaan kwam, om zich uiteindelijk in Den Haag te vestigen. De tongval die zo bekend staat als Haags heeft Torres gelukkig nog niet. Zijn Arubaanse accent overheerste een zonnige sessie, opgezet om de muziekminnende thuiszitters tijdens de Corona Crisis een hart onder de riem te steken. Maar ook voor Aymar zelf, want de goedlachse muzikant beleefde er zelf ook enorm plezier aan.

In een dik uur kwamen er maar liefst 17 nummers uit zijn gitaar. Van ‘Piel Canela’, via onder andere João Gilberto’s ‘Bolinha de Papel’ aankomende bij zijn eigen nieuwe single ‘E porta’. Het was duidelijk dat Aymar er zin in had, en tussen de nummers door vertelde hij dan ook voluit. In het Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments, waarin hij zijn debuutsingle ook zong. Een heerlijk zomers nummer.

Met zijn gitaar, kwam de immer vrolijke zanger na een dik uur bij het einde, waarbij Rocco Granata’s ‘Marina’ ook nog Aymar’s Italiaanse invloed liet horen, om uiteindelijk over te gaan en het digitale publiek achter te laten met het wereldberoemde ‘Guantanamera’, oorspronkelijk van de hand van de Cubaanse Joseíto Fernández, geschreven op het gedicht van José Martí.

In de Maxazine Sessie van Aymar Torres werd duidelijk dat de aanstekelijke mix van bossanova, son en andere Latin stijlen die Torres bracht, een goede keus was op de vrijdagavond, die de meivakantie voor de thuis lesgevende ouders inluidde. En Aymar speelde daar perfect op in. Het enige gemis was wellicht het applaus, dat via de thuiskanalen natuurlijk niet terug kwam bij Torres. De zanger genoot echter des te meer van de vele duimjes die in de live stream naar boven kwamen.

Aymar Torres zelf kon achteraf terug kijken op een mooie set, waarop enkele honderden digitale bezoekers afkwamen. Deels bekende, deels fans en deels toevallige passanten, die een vrolijke muzikale onderbreking in de saaie thuisperiode van Corona konden beleven. Wat dat betreft waren ze bij Aymar aan het juiste adres. Een zomerse vrijdag kon niet beter worden afgesloten.