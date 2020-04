Joe Bonamassa brengt nieuwe single: ‘A Conversation With Alice’

Een van de meest iconische namen in de moderne bluesmuziek, Joe Bonamassa, is terug met langverwachte nieuwe muziek uit zijn studio sessies in de legendarische Abbey Road Studio in Londen. De single ‘A Conversation With Alice’ komt vandaag uit via J&R Adventures / Mascot Label Group. Later vandaag komt de videoclip online waarin hij te zien is terwijl hij de track opneemt in de studio. Alice, zo blijkt, is de alias van een therapeut die Bonamassa consulteerde over een aantal terugkerende problemen in zijn leven. Maar hij kwam er achter dat deze ‘problemen’ juist hadden geleid tot zijn succes.

Tijdens een intieme video van Bonamassa, geschoten in self-quarantine, vertelt hij: “The song is derived by an experience I had a couple years ago when some friends of mine intervened and said ‘You know what Joe? You should go ahead and talk to someone about these problems you have that come up time and time again.’ So, I agreed. I went to see this lovely woman in Los Angeles, CA and began talking about my problems. After the second session I came to the conclusion that I was unrepairable and that the crazy in me makes me good at my job. I like being good at my job.”

Joe grapt verder: “I think I’m good at my job, unless you ask the internet. Which then there’s some debate, which bolsters the crazy. See how it’s all interrelated? So, I wrote a song about it.” Aan het einde van de video sluit Bonamassa af met een geruststellende glimlach en een oprechte wens aan zijn fans: “I hope you enjoy it. Thanks for listening, be safe and be happy.”

Bonamassa onthult ook dat het nummer deel uitmaakt van een gloednieuw album dat ergens later dit jaar komt. Details van de titel en releasedatum zijn nog niet bekend gemaakt, dus we moeten nog even geduld hebben. Ondertussen heeft hij in deze quarantaine tijd wel een speciaal kijkje achter de schermen van Nerdville, zijn huis in Californië, gegeven op sociale media. Tot voor kort zat Bonamassa nog in een moordend tourschema tot het coronavirus de gehele muziek industrie plat legde. Hij moest zijn voorjaarstour in de U.S. net voor de laatste shows afkappen. En zijn Europese tour staat nu ook op losse schroeven.