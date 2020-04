Full Concert: The Cure live @ Glastonbury (2019)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van The Cure.

Vorig jaar stond The Cure op het podium van het Glastonbury Festival dat gehouden werd van 26 t/m 30 juni. Tijdens dit geweldige – bijna 2 uur durende optreden – kwamen hits voorbij als ‘Lovesong’, ‘In Between Days’, ‘A Forest’, ‘Disintegration’, ‘Lullaby’, ‘Friday I’m in Love’, ‘Close to Me’, ‘Why Can’t I Be You?’ en ‘Boys Don’t Cry’. Kijk, luister en geniet hieronder van The Cure live @ Glastonbury (2019).