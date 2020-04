PaPa Shiraz brengt positieve energie met ‘Run into You’

In navolging van zijn vorige single ‘Summer Doen’t Have to End’, die hij in samenwerking met Bella Calypso maakte, komt PaPa Shiraz met zijn nieuwste ‘Run info You’. De producer, die in 2018 zijn eerste videoclip ‘For the night’ de lucht in slingerde, probeert hiermee wat positieve vibes te sturen in deze moeilijke tijden.

“So I felt with everything that’s going on these days the world needs minimal happy music with a positive message; nothing too complicated, all simple and minimal with a flow you can’t stop dancing to!” – PaPa Shiraz

Papa Shiraz debuteerde in 2016 met ‘Big Dreams, waarna samenwerkingen volgden met Libau, Gray-de A, Aisha Powley en anderen. Nu, 4 jaar en dik 25 singles later komt de Perzisch/ Britse artiest met zijn aanstekelijke ‘Run info You’.