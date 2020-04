3JS stellen nieuw album uit tot halverwege mei

3JS hebben de release van hun nieuwe album ‘De Aard Van Het Beest’ verschoven naar 15 mei. De band heeft uiteindelijk meer tijd genomen om het album nog verder te perfectioneren. In aanloop naar deze datum zal de band door middel van meerdere YouTube live streams de nummers op het album voor het eerst aan hun fans laten horen.

De Volendamse band 3JS is al achttien jaar onderweg. Het album ‘Watermensen’ uit 2007 betekende destijds hun grote doorbraak. Hiermee wisten Jan Dulles, Jaap Kwakman en voormalig bandlid Jaap de Witte een gouden plaat te bemachtigen, evenals met de albums ‘Kamers Van M’n Hart’ (2008) en ‘Dromers En Dwazen’ (2010). Wegens gezondheidsredenen was de Witte genoodzaakt om in 2013 het stokje over te dragen aan zijn zoon Jan. Jan de Witte werd een onmisbare factor binnen 3JS, zoals te horen is op de platen ‘7’, ‘Nu’ en twee akoestische kerstalbums. Zes jaar na het vertrek van zijn vader gaf ook Jan de Witte aan uit de groep te stappen. Een vervanger voor hem werd gevonden in de 28-jarige dorpsgenoot Robin Küller.

‘De Aard Van Het Beest’ is het twaalfde studioalbum van 3JS. Ze zetten hierop de lijn door die al voorzichtig werd uitgestippeld met de vorig jaar verschenen single ‘De Toekomst’. “We hebben vanaf het eerste moment besloten om onze meest positieve plaat ooit te maken”, vertelt Dulles. Ook de in februari verschenen single ‘Wat Je Mist’ krijgt een plekje op het album. Evenals het gloednieuwe nummer ‘Voor Hen Die Wachten’, dat werd geschreven naar aanleiding van de corona crisis.

TRACKLIST

1. De Toekomst

2. Wat Je Mist

3. De Dagen (Waar Gaan We Heen)

4. Dansen Tot Het Over Is

5. Het Kind In Mij

6. Een Man Alleen

7. De Brug

8. De Zonnige Kant Van De Straat

9. Waarom Zou Je Gaan

10. Denk Dan Aan Mij

11. Wat Als (Ik Wil Jou Bij Me)

12. Voor Hen Die Wachten