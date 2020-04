16 april, de verjaardag van Gerry Rafferty

Vandaag zou Gerry Rafferty, geboren op 16 april 1947 te Paisley, Renfrewshire, Schotland 73 jaar geworden zijn. Rafferty, Schotse singer-songwriter, kreeg de muziek al met de paplepel ingegoten, zijn moeder leerde hem al op jonge leeftijd Schotse folkmuziek spelen. In 1969 trad hij toe tot de band The Humblebums, nadat deze folk groep er in 1971 mee stopte nam hij zijn eerste solo album op, getiteld ‘Can I Have My Money Back?’. Als producer was Rafferty verantwoordelijk voor de grote hit van The Proclaimers ‘Letter From America’.

Het jaar erop richtte Rafferty samen met Joe Egan de band Stealers Wheel op. Met deze band scoorde hij een aantal hits waarvan de meest bekende ‘Stuck in the Middle with You’. Dit nummer werd door een hele nieuwe generatie fans herontdekt toen Quentin Tarantino het nummer gebruikte voor de soundtrack van de film ‘Reservoir Dogs’. In 1978 nam Rafferty zijn tweede solo album op, ‘City to City’ waarvan de titeltrack en ‘Baker Street’ grote hits werden.

In februari 2010 vertelde hij in een interview dat het erg goed ging met hem en dat hij nieuwe nummers aan het componeren was. Dit werd bekend gemaakt na berichten dat vrienden niets meer van hem hadden gehoord nadat hij 6 maanden “verdwenen” was. Hij bleek toen in een Londens ziekenhuis te behandeld zijn voor leverklachten. In november 2010 werd hij in het Royal Bournemouth Hospital opgenomen vanwege leverfalen. Gerry Rafferty overleed op 4 januari 2011 op 63-jarige leeftijd.