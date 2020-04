Martijn van der Zande vecht terug met ‘Fuck you’

Wat als je het helemaal hebt gehad met je relatie en recappituleert hoe deze relatie de laatste tijd verliep? Dan is er maar één gezegde mogelijk: ‘Fuck you’. Het zijn de twee Engelstalige woorden in een verder compleet Nederlandstalig nummer van Martijn van der Zande, dat vandaag is uitgekomen.

Nee, met zijn eigen relatie zit het na 13 jaar gelukkig gewoon goed, maar ‘Fuck you’ is geschreven vanuit het oogpunt van de hoofdpersoon in het nummer. Het zou Martijn kunnen zijn, maar ook jij of ik. Herkenbare teksten en gebeurtenissen die in iedere relatie wel eens voor zouden kunnen komen. Niets abnormaals, maar voor de hoofdpersoon een opeenstapeling van spreekwoordelijke druppels. En dat in een overduidelijk jaren 80 Nederpopjasje.

Groninger Martijn van der Zande staat als artiest dicht bij zichzelf. Hij maakt eigen werk wat bij hem past, uit het leven gegrepen. Aansprekende teksten worden met gevoel en karakteristieke stem gezongen. De liedjes zijn meezingbaar en gaan over liefde, het verstrijken van de tijd, intieme momenten, eenzaamheid en vluchtige ontmoetingen. De melodieën zijn pakkend, troostend en warm. Met een dosis ironie en zelfspot brengt hij zijn liedjes naar het podium.

Met producer Michel Wijninga en drummer Pieter Havinga werkt Martijn momenteel aan zijn eerste album. Nu dus brengt hij zijn ‘Fuck you’, in een tijd waarin veel mensen “Fuck you” denken richting de Corona-crisis. Het nummer echter is minder negatief, maar in een positieve stijl en vibe.