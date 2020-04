Festivalseizoen België compleet afgelast

We vreesden er al voor, maar helaas is de horror waarheid geworden: Het gehele festivalseizoen 2020 in België is officieel afgelast. Door de lockdown van de Coronacrisis is helaas tot en met eind augustus al zeker verboden om grote evenementen te houden, wat betekent dat festivals als Graspop, Dour, Werchter en Extrema worden afgelast.

De Belgische premier Sophie Wilmès maakte woensdag 15 april tijdens een personferentie bekend dat tot eind augustus geen massa-evenementen mogen plaatsvinden. De veiligheidsraad van België heeft woensdag de beslissing genomen dat alle grote evenementen tot en met 31 augustus al zeker moeten worden afgelast. Er is nog geen ondergrens vastgelegd voor de grootte van de festivals, maar de echte festivals waar iedereen naar uitkeek, hebben het bijltje er voor dit jaar bij moeten neergooien.

Festivals die in ieder geval geen doorgang gaan vinden zijn: Pukkelpop, Graspop, Dour, Werchter Boutique, Extrema Outdoor, Tomorrowland, TW Classic, Rock Werchter, Rock Herk, Maanrock, Cactusfestival, Suikerrock, Urban Music Festival, Sunrise Festival, Paradise City Festival, Les Ardentes, Rampage Open Air, Fantasia Festival, WeCanDance, The Qontinent, Voltage Festival, Brussels Summer Festival, Legacy Festival, Fire is Gold en Diynamic Festival Belgium. Wat er gedaan wordt met de reeds verkochte kaarten is nog niet bekend, maar hierover zal snel duidelijkheid worden verschaft.