Full Concert: Vangelis ‘Eureka’ Live @ Rotterdam (1991)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Vangelis.

De Griekse muzikant Vangelis (Evanghelos Odysseas Papathanasiou), slechts één keer gaf hij een concert in Nederland, op 18 juni 1991 in Rotterdam, in het kader van 5 jaar Eureka, met gastoptredens van Markella Hatziano en Jon Anderson. Bekend is hij onder andere van de filmmuziek ‘Chariots of Fire’ (1981) en ‘Conquest of Paradise’ uit de film ‘1492’.

Kijk, luister en geniet…. Enjoy!