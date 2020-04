14 april, de verjaardag van Ritchie Blackmore

Ritchie Blackmore, geboren op 14 april 1945 te Weston-super-Mare, Engeland viert vandaag zijn 75e verjaardag. Blackmore, Britse gitarist en songwriter begon zijn professionele carrière als sessie muzikant en speelde in die hoedanigheid in de instrumentale band The Outlaws. Ook speelde hij als achtergrondmuzikant bij artiesten als Glenda Collins, Heinz, Screaming Lord Sutch, Neil Christian, enz… Blackmore trad in 1968 toe tot Deep Purple, de band die bekend staat om hun jam-style rockmuziek met simpele gitaarriffs en orgel.

Met Deep Purple vierde Blackmore grote successen, denk maar aan ‘Smoke on the Water’. Vanaf 1975 was hij gitarist/frontman van Rainbow (ook wel Ritchie Blackmore’s Rainbow of Blackmore’s Rainbow genaamd). Met Rainbow verkocht Blackmore wereldwijd ruim 28 miljoen albums, waarvan alleen al 4 miljoen in de V.S.