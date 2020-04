Lil Kleine bereikt nummer-1 positie met ‘Jongen Van De Straat’

Deze week is bekendgemaakt dat het nieuwe album van Lil Kleine, ‘Jongen Van De Straat’, slechts een week na de release op nummer-1 binnen is gekomen in de Album Top 100. Hetzelfde gebeurde met zijn twee eerdere albums, ‘WOP’ (2016) en ‘Alleen’ (2017).

Nu, drie jaar later, weet hij voor de derde keer op rij direct de eerste positie te bemachtigen. Eerder werd al bekendgemaakt dat het album bij release de Gouden status had bereikt en dat hij een bijzonder nieuw Spotify-record op zijn naam heeft staan; nog niet eerder wist een album in Nederland binnen 24 uur zoveel streams te behalen. Met een dikke 4,6 miljoen streams in één dag wist hij het record uit 2017 dat op naam van Boef stond te verbreken. Ook de singles van het album zijn goed vertegenwoordigd in de hitlijsten met drie nummers in de top 10 van de Single Top 100.

‘Jongen Van De Straat’, dat in titel terugblikt op de oorsprong en opkomst van Lil Kleine, is het resultaat van het volwassenwordingsproces van de 25-jarige Amsterdammer dat zich de afgelopen jaren voltrok. Eerder verschenen van het album de singles ‘Joanne’, ‘Af En Toe’, ‘Rook’, ‘Dichterbij Je’ en ‘Het Geluid’. De titeltrack, waarop Kleine een zelfreflectieve en kwetsbare kant toont, verscheen twee weken geleden en heeft inmiddels de tweede positie bereikt in de Single Top 100. Op de vijfde plek staat ‘Vandaan’ ft. Ronnie Flex en op de achtste positie ‘Zware Pas’ ft Josylvio.

Naast samenwerkingen met grote artiesten van eigen bodem als Ronnie Flex, Frenna, Snelle en Josylvio bevat het album ook de track ‘Aan Je Zitten’ met Kleine’s favoriete internationale artiest: de Nigeriaanse wereldster Wizkid, bekend van o.a. samenwerkingen met Drake. Hij is daarmee de eerste Nederlandse rapper die een samenwerking van dit statuur uitbrengt. Ook de Brits-Nigeriaanse Maleek Berry is terug te horen op de track ‘Ogen’.

Iedereen die het album vooraf bestelde via een pre-order of een pre-save is met zijn of haar naam gegraveerd in de grootste Gouden plaat ooit, die inmiddels vol is. Deze wordt binnenkort tentoongesteld.