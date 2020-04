Beth Hart brengt hartverwarmende videoclip uit

Beth Hart heeft een videoclip uitgebracht bij het nummer ‘No Place Like Home’. De zangeres plaatste eind maart een oproep op haar socials waarin ze fans opriep om haar video’s en foto’s te sturen waarop te zien is wat haar fans doen om zichzelf te redden en waar ze dankbaar voor zijn in deze moeilijke tijd. Aan de oproep werd flink gehoor gegeven. Fans uit meer dan dertig landen stuurden foto’s en video’s in.

Beth Hart kan de grootste zalen klein en intiem laten voelen. Het nummer ‘No Place Like Home’ roept vooral dat gevoel op en is momenteel relevanter dan ooit. De single is afkomstig van het uit 2016 verschenen album ‘Fire On The Floor’. De videoclip bevat beelden van fans met hun familie, grootouders, kinderen en huisdieren die allemaal samenkomen om een stukje liefde en hoop te laten zien en te delen.

“When I saw the video I cried, as I recognised so many of you. You guys looked so sweet, loving, happy and it just blew my mind. I think I cried for two hours after. Thank you forever guys, I love you so much. There really is no place like home.” aldus Beth Hart.

Ook Beth’s manager David Wolff is dankbaar voor de massale reactie van de fans wereldwijd: “Beth and her fans never cease to amaze me. This video is sooo loving, hopeful and inspiring. Thank you to everybody that made this possible.”

Bekijk de video hieronder: