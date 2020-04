Jairzinho Nanulaitta komt met persoonlijke EP ‘Hoop’

Jairzinho Nanulaitta, 27 jaar uit Culemborg. Zelf nomt hij zichzelf gewoon een slaapkamer muzikant. Door zijn verleden is het schrijven van liedjes erg belangrijk voor hem geworden. Het is een manier om zichzelf te kunnen uiten. Zijn EP ‘Hoop’ is vanaf vrijdag 10 april via onder andere Spotify en Youtube te beluisteren. Jairzinho heeft veel tijd genomen om deze EP op te nemen. Zijn tweede EP en voor dit project heeft hij samengewerkt met muzikanten die hij online heeft gevonden over de hele wereld. De vocals en de gitaren heeft hij zelf ingezongen en gespeeld en de andere instrumenten zijn uitbesteed.

Lang heb ik gewtijfeld of ik de EP uit moest brengen in deze vreemde tijden van het Corona-virus. Maar de titel is ‘Hoop’ en dit is mijn manier om te vertellen dat er altijd hoop gloort.

– Jairzinho Nanulaitta

Nummers over het vragen en aannemen van hulp wanneer je het moeilijk hebt, het proces dat er altijd een moment van angst zal zijn wat overvloeit naar hoop. Maar ook over jezelf willen zijn wanneer je altijd voor anderen geleefd hebt. En uiteindelijk ook een lied als troost en vooral voor het bieden van hoop bedoeld.