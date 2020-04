Gary Fletcher – River Keeps Flowing

Gary Fletcher is in Zuid-Londen geboren zanger, gitarist en bassist. Hij heeft zichzelf het gitaarspelen bijgebracht op de Spaanse gitaar van zijn zus. Aangezien Gary linkshandig is en de gitaar voor rechtshandigen besnaard was is hij een van de gitarist, die zijn gitaar ondersteboven speelt. Andere bekende gitaristen die dit doen zijn bv. Doyle Bramhall II en wijlen Albert King.

Geboren in de vroege vijftiger jaren was hij er precies bij toen de Britse bluesboom van start ging en het is niet verwonderlijk dat de blues van grote invloed was op zijn verdere muzikale carrière. Fletcher is een van de leden van The Blues Band en al vanaf het begin bij deze band betrokken. Verder heeft hij samengewerkt met Peter Green, Maggie Bell, Van Morrison, John Mayall, Long John Baldry om er maar een paar te noemen. Hiernaast heeft hij nog een solocarrière en heeft hij een aantal cd’s onder zijn eigen naam uitgebracht.

Onlangs verscheen van zijn hand ‘River Keeps Flowing’, een album met twaalf nummers plus intro en outro. Al toen ik het de eerste keer afspeelde was ik geraakt door de schoonheid ervan. De basis is onmiskenbaar de blues. Gary Fletcher gaat een stuk verder dan dat en heeft twaalf goed uitgevoerde en zeer gevarieerde nummer op de cd gezet. Wat stijl betreft leidt hij ons door folk, Americana, rock en zeer lyrische nummers. Hij wordt begeleid door leden van zijn eigen band: Alan Glen (Yardbirds, Nine Below Zero) op harmonica, Tom Leary (Lindisfarne, Feast of Fiddles) op viool, Sam Kelly (Tom Robinson, Circulus) drums, Jack Fletcher (Aphid) op bass en Nick Ritchie (Mud, Canto) als leadgitarist. Daarnaast spelen gasten mee als Paul Jones (harmonica), Charlie Hart (accordeon), Amanda Guy (altsax) en Lol Plummer (piano).

Ik noem wat nummers die op mij een bijzondere indruk maakten. Allereerst is dat het akoestische ‘Hearsay’ waarop Fletcher zichzelf begeleidt op banjo. Het nummer bereikt een climax door de viool van Tom Leary. De mooie tekst in het Americana-nummer ‘Back To Your Heart’ met Blues Band-collega Paul Jones op mondharmonica maakt het een van de hoogtepunten van het album. Het fraaie samenspel van harmonica en viool in ‘I Couldn’t Be Asking’ en de slowblues ‘How Do You Live’ maken het helemaal af.

Met ‘River Keeps Flowing’ heeft Gary Fletcher een meer dan uitstekend album afgeleverd. Zeer gevarieerd, voor zien van prima teksten. Het jaar is nog jong, maar ik denk nu al dat dit album hoog kan eindigen in mijn jaarlijstje. (8/10) (Repertoire Records)