Laura Marling kondigt zevende studioalbum aan

Laura Marling brengt vandaag haar zevende studioalbum uit: ‘Song For Our Daughter’. De nieuwe Partisan Records signing (in samenwerking met Chrysalis Records) zou haar nieuwe album oorspronkelijk pas op 14 augustus uitbrengen, maar door de huidige omstandigheden besloot Marling om de (digitale) release naar voren te schuiven.

Laura: “My new album ‘Song For Our Daughter’ is coming out this week, ahead of our planned schedule. In light of the change to all our circumstances, I saw no reason to hold back on something that, at the very least, might entertain, and at its best, provide some sense of union.”

Marling won een Brit Award op haar 21e, werd al voor meerdere Mecury Prizes genomineerd en speelde een Pyramid Stage show op Glastonbury in 2011. Met de promotie voor haar vorige album ‘Semper Femina’ (2017) verkocht Marling twee keer de London’s Roundhouse uit.

Al op haar achttiende bracht ze haar debuutalbum ‘Alas, I Cannot Swim’ uit. De vijf albums die hierop volgden laten zowel haar ontdekkingsreis in het schrijfproces zien als haar ambacht en identiteit. Haar zevende studioalbum brengt Laura een geheel ander aanbod: haar gaves zijn divers en ontwikkeld, haar interesse breed en haar talent en stem zijn krachtig en uniek.

De oorsprong van ‘Song For Our Daughter’ ligt bij Laura’s tour van haar vorige album ‘Semper Femina’, toen ze zowel haar platenmaatschappij als management verliet. Voor het eerst in lange tijd had ze geen vast toekomstbeeld meer. Ze nam afstand van het idee dat zij Laura Marling was – met alle associaties die haar naam met zich meedraagt, en startte met het ontdekken van iets nieuws.

Marling verhuisde terug naar Londen, na jaren in de V.S. te hebben gewoond, en bouwde een eigen studio in haar kelder waarin ze onder meer samenwerkte met de producer van haar vorige album: Blake Mills. Haar schrijfproces bracht ze terug naar storytelling, met daarin persoonlijke ervaringen verwerkt.

Laura was vastberaden in haar opinie over haar aankomende album: “I demoed everything really heavily, and re-edited loads of stuff. So I did all of the arrangements, I knew all the musicians I wanted to work with. And all of the backing vocals on this album I did at home, because I wanted no one else’s opinion!”

Het geluid van ‘Song For Our Daughter’ is weelderiger dan Marling’s vorige albums, met onder andere strijkers door Rob Moose (Bon Iver, The National, Antony and the Johnsons).