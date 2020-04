10 april, de verjaardag van Brian Setzer

Vandaag, 10 april, viert Brian Setzer zijn 61e verjaardag. Setzer, de in Massapequa, New York geboren gitarist, zanger en tekstschrijver zette begin 1979 zijn eerste stappen in de rockabilly scene toen hij de Tomcats oprichtte, de band die later zeer veel succes zou kennen als de Stray Cats.

Met de Stray Cats had Setzer, tesamen met drummer Slim Jim Phantom (James McDonnell) en bassist Lee Rocker (Leon Drucker), een flink aantal hits waaronder ‘Runaway Boys’ (1980), ‘Rock This Town’ (1981), ‘Stray Cat Strut’ (1981) en ‘(She’s) Sexy + 17 (1983). Na 4 jaar gingen de Stray Cats uit elkaar, begin jaren ’90 brachten ze nog enkele albums uit en gingen ze nog op tournee.

Setzer vervolgde zijn muzikale carrière als solo artiest, in 1986 bracht hij zijn eerste solo album uit getiteld ‘The Knife Feels Like Justice’. Halverwege de jaren ’90 richtte hij The Brian Setzer Orchestra op. Een 17-koppig ensemble waarmee hij meerdere albums uitbracht. In 2019 stonden de Stray Cats voor het eerst in 10 jaar weer samen op het podium. Dit keer gaven ze op 1 juli een optreden in AFAS Live.