Lady Gaga haalt 35 miljoen op voor Corona bestrijding

Ondanks het uitstellen van haar albumrelease heeft Lady Gaga niet stilgezeten de afgelopen tijd. De zangeres heeft zich vol overgave gestort op het inzamelen van geld voor onderzoek naar en bestrijding van het coronavirus. Hiervoor heeft ze de handen ineengeslagen met de organisatie achter Global Citizen. Gezamenlijk hebben ze in een korte periode meer dan vijfendertig miljoen dollar ingezameld dat ten goede komt aan de Wereldgezondheidsorganisatie.

Daarnaast werkt ze momenteel aan een TV special, ‘One World: Together At Home’, die op 18 april wordt uitgezonden. Het evenement wordt ook gestreamd op YouTube, Apple, Facebook, Instagram en Twitter en is een steuntje in de rug voor iedereen die momenteel thuiszit of hard bezig is de crisis te bestrijden.

Inmiddels hebben grote namen uit de muziek hun medewerking toegezegd. Zo doen Paul McCartney, Stevie Wonder en Billie Eilish mee en leveren ook Elton John, John Legend, Eddie Vedder, Chris Martin, J Balvin en vele anderen een bijdrage aan het evenement. Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Jimmy Fallon én de cast van Sesamstraat nemen de presentatie voor hun rekening.

“We want to highlight the gravity of this historical, unprecedented cultural movement … and we want to celebrate and encourage the power of the human spirit,” zegt Gaga over het concert, dat volgens de zangeres niet als een inzamelingsactie moet worden gezien. “Put your wallets away … and sit back and enjoy the show you all deserve.”