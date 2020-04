Ashley McBryde – Never Will

In 2018 bracht Ashley McBryde haar eerste album, ‘Girl Going Nowhere’, op een groot label uit. Het album heeft haar geen windeieren gelegd. Voor ‘Girl Going Nowhere’ ontving ze een Grammy nominatie voor Best Country Album en werd ze benoemd als ‘New Artist of the Year’ tijdens de 53e editie van de Country Music Association Awards. Met ‘Never Will’ bewijst McBryde (1983) dat dit geen eenmalig succes was.

Net als op haar eerste album bevat ‘Never Will’ verhalen van zo’n 3,5 minuut lang waarbij je naast McBryde in de ziekenhuiskamer staat in ‘Shut Up Sheila’, meegesleept wordt in het moordlustige maar catchy ‘Martha Divine’ en de pijn voelt van de nieuwe liefde van een ex in ‘Voodoo Doll’. Met ‘Velvet Red’ waan je je in de jaren ’50 terwijl je via een krakende radio naar een bluegrass editie van Romeo en Julia luistert. ‘First Thing I Reach For’ voelt aan als een song die je al jaren kent en ingesleten is als je favoriete jas. Daarnaast voel je haar gemis van thuis in ‘Sparrow’ en snijdt de emotie van ‘Stone’ door je ziel. Over ‘Stone’ vertelt ze dat dit nummer voortkomt uit de nog niet verwerkte zelfmoord van haar broer. “Ik lachte, en ik dacht: oh mijn God, ik lach precies als mijn broer Clay”. Mede-schrijfster Nicolette Hayford, die ook een broer verloor, hielp de emoties uit McBryde los te trekken. Ze zei: “Je bent zo boos omdat je zoveel pijn hebt, en je hebt zoveel pijn omdat je niet wist hoe veel je op hem leek tot hij er niet meer was” herinnert McBryde zich. “Toen begon ik te janken en Nicolette zei: oh, ga zitten en pak je gitaar”.

Het album ontleent z’n naam aan het voorlaatste nummer ‘Never Will’. Het is de onbedoelde opvolger van de titel track van ‘Girl Going Nowhere’. “De dag dat we het nummer ‘Never Will’ opnamen zij ik tegen de jongens van de band dat we een belofte maakten. We luisteren niet naar het rumoer, we lezen de commentaren niet, we maken coole muziek die we willen maken en we hopen dat het publiek ernaar wil luisteren. En dat was uiteindelijk de naam van de plaat.” Waar het nummer ‘Girl Going Nowhere’ klein en ingetogen was, is ‘Never Will’ een keihard statement. Ashley McBryde doet wat ze wil en doet geen concessies; never did, and never will. (9/10) (Warner Music Nashville)