Andrea Bocelli in de Dom van Milaan voor livestream met Pasen

Andrea Bocelli kreeg een uitnodiging van de burgemeester van Milaan om op paaszondag (12 april 2020) te komen zingen in de Dom van Milaan en accepteerde die graag. Zo kan de Italiaanse zanger met ‘Music For Hope’ iets doen om zijn landgenoten en mensen van over de hele wereld een hart onder de riem te steken in deze onwerkelijke periode.

De wereldberoemde tenor geeft, samen met organist Emanuele Vianelli, aankomende zondag vanaf 19:00 uur een optreden dat op zijn YouTube kanaal wordt uitgezonden. Het optreden, waar verder geen publiek bij aanwezig is, vertegenwoordigt een boodschap van liefde, herstel en hoop voor Italië en de rest van de wereld. Bocelli zingt onder andere het ‘Ave Maria’ van Bach/Gounod en ‘Sancta Maria’ van Mascagni.

“Thanks to music, streamed live, bringing together millions of clasped hands everywhere in the world, we will hug this wounded Earth’s pulsing heart, this wonderful international forge that is reason for Italian pride. It will be a joy to witness it, in the Duomo, during the Easter celebration which evokes the mystery of birth and rebirth” zegt Bocelli over zijn bijdrage aan de wonderlijke paasviering van dit jaar.