Full Concert: The Doors Live @ Hollywood Bowl (1968)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van The Doors.

In de hete zomer van 1968 in de Hollywood Bowl – Hollywood, Californië gaven The Doors een optreden wat een van hun meest gedenkwaardige concerten zou worden. Die bewuste avond – 5 juli 1986 – speelden ze een setlist met een aantal van hun bekendste hits. Nummers als ‘Back Door Man’, ‘Hello, I Love You’, ‘Light My Fire’, ‘The Unknown Soldier’ en natuurlijk als afsluiter een ruim 15 minuten durende versie van ‘The End’.