9 april, de verjaardag van Carl Perkins

Carl Perkins, geboren op 9 april 1932 te Tiptonville, Tennessee, Verenigde Staten zou vandaag 88 jaar geworden zijn. Perkins was een Amerikaanse rockabilly artiest wiens muziek door veel grote invloedrijke artiesten is opgenomen waaronder Elvis Presley (‘Blue Suede Shoes’), The Beatles, Jimi Hendrix, en Johnny Cash. Paul McCartney beweerde ooit dat als Carl Perkins nooit bestaan had, er geen Beatles waren geweest. Perkins, ‘The King of Rockabilly’, trad onder andere toe tot de Rock and Roll-, de Rockabilly- en de Nashville Songwriters Halls of Fame. Ook mocht hij een Grammy Hall of Fame Award in ontvangst nemen. Hij overleed in 1998 op 65-jarige leeftijd.