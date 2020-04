Clip-primeur: Aymar Torres – E Porta

Aymar Torres is een Arubaanse zanger-gitarist-componist met Colombiaans bloed, die Braziliaanse bossanova vanaf de jaren 30′ tot nu covert van legendarische artiesten als Tom Jobim, João Gilberto, Jorge Ben, Gilberto Gil, Vinicius de Moraes, Sergio Mendes en Caetano Veloso. Ook speelt hij Latin klassiekers van onder andere Buena Vista Social Club, Juan Luis Guerra, Juanes, Trio Los Panchos en Alberto Beltran. Daarnaast beschikt Aymar over eigen repertoire bestaande uit voornamelijk bossanova nummers waarbij hij zingt in het Papiaments en ook kan hij in andere talen zingen zoals Portugees, Spaans, Italiaans en Frans.

Aymar Torres is de artiestennaam van Aymar Middendorp, een zanger en multi-instrumentalist uit Aruba met Colombiaans bloed. Daarnaast is hij de zanger-bassist van de rockband BOXRUBA en gitarist van de reggae-ska band OFFSHORE. Toen Aymar 19 jaar was verhuisde hij naar Nederland om zijn muziekcarrière voort te zetten. Sindsdien heeft hij op verschillende grote podia gestaan – waaronder de Zwarte Cross en Madnes Festival – en getoerd door de Antillen en Japan.

Ook trad Aymar op in televisieprogramma’s zoals De Beste Singer-Songwriter van Nederland (2013). In 2019 heeft Aymar Torres mee gedaan met The Voice of Holland ‘Blind Auditions’ Seizoen 10, waar 4 stoelen zijn gedraaid!! Hij zong een medley van Sergio Mendes – Magalenha en Taki Taki van DJ Snake. Ook ging Aymar Torres met de band ‘Orange Grove’, uit Sint Maarten, op tournee in Japan.

Morgen komt Aymar Torres met zijn officiële debuutsingle ‘E Porta’, afkomstig van zijn aankomende EP ‘Wardami’. Vandaag echter is de clip al te zien en horen op jouw Maxazine!