Tim Dawn biedt hoop en troost met ‘Holiday At Home’

Op dinsdag 7 april bracht Tim Dawn zijn nieuwe single ‘Holiday At Home’ uit. Hij speelde de single dinsdagochtend voor het eerst live in de Ochtendshow van Sander Hoogendoorn op 3FM. Met dit nummer steekt hij een hart onder de riem bij alle mensen die het paasweekend en de meivakantie thuis doorbrengen door de maatregelen rondom de Corona-crisis en daar het beste van proberen te maken.

Tim Dawn, de artiestennaam van Thijs Vroegop, schreef het nummer voordat de Corona-crisis losbarstte. Nadat minister-president Mark Rutte de Nederlandse bevolking adviseerde om plannen voor de meivakantie in de ijskast te zetten, bedacht Thijs dat juist deze track mensen troost zou kunnen bieden. Hij besloot het op single uit te brengen. ”Ik schreef ‘Holiday At Home’ vlak voordat het virus ons hele sociale leven platlegde. Die track krijgt nu opeens een hele nieuwe lading. Het was totaal niet de bedoeling om het liedje op korte termijn op te nemen. Toch voelde het als de enige logische keuze om – op wat voor manier dan ook – ‘Holiday At Home’ juist nu uit te brengen, als fijn en hoopvol liedje in deze dagen.”

In zijn thuisstad Utrecht had Tim Dawn al een aantal mini-straatconcerten gegeven om alle thuisblijvers troost en entertainment te bieden. “Op veilige afstand natuurlijk: iedereen kon gewoon een raam openzetten of vanuit de deuropening meeluisteren. Het was te gek om te merken hoe blij mensen hiervan werden, om weer even samen live van muziek te genieten. Ik ben overspoeld met mooie reacties en er werden zelfs traantjes weggepinkt.”