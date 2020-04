Verplaatsing 38e editie Conincx Pop

De 38e editie van Conincx Pop gaat niet in 2020 plaatsvinden. Na uitvoerig overleg heeft de organisatie besloten de aanstaande editie te verplaatsen naar volgend jaar. Voor het eerst in de geschiedenis van Conincx Pop gaat Limburg een jaar zonder Conincx Pop tegemoet.

Verzetten naar volgend jaar

“Gezien de situatie waarin de wereld op dit ogenblik verkeerd en de onzekerheid van situatie in juli , kunnen we als festivalorganisatie nu enkel een beleid voeren dat risico beperkend is. Met pijn in ons hart hebben we daarom gekozen om de geplande editie van 4 juli aanstaande te verzetten. Onze line-up was rond, we stonden op het punt van de publicatie ervan. Waar tourschema’s het mogelijk maken, gaan we zoveel mogelijk proberen de artiesten naar volgend jaar te zetten”, aldus voorzitter Marcel Koenen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

“We zijn als gratis festival volledig afhankelijk van sponsoring en horecaomzet. Op dit moment vinden we het ongepast om onze relaties om sponsoring te vragen, terwijl de economie nagenoeg op slot zit. Conincx Pop gaat verder, al is het met een gedwongen pauze!”, licht Koenen verder toe.