7 april, de verjaardag van Janis Ian

Janis Ian, geboren op 7 april 1951 te New York City als Janis Eddy Fink, viert vandaag haar 69e verjaardag. Janis, Amerikaanse songwriter, zangeres, muzikante, columniste en science fiction-schrijfster begon haar muzikale carrière halverwege de jaren ’60 in de folkmuziek scene. Al op 13-jarige leeftijd schreef ze haar eerste liedje, getiteld ‘Society’s Child (Baby I’ve Been Thinking)’, dat meteen – in de V.S. – een hit werd. Haar single ‘Fly Too High’ (1979), geproduceerd door Giorgio Moroder, was haar bijdrage voor de soundtrack van de Jodie Foster film ‘Foxes’, de single staat op Ian’s uit 1979 daterende album ‘Night Rains’.

Voor ‘Fly Too High’ kreeg ze een Grammy-nominatie, de single werd in veel landen een hit, waaronder ook in Nederland. De zangeres mocht twee Grammy Awards in ontvangst nemen, een voor haar wereldhit ‘At Seventeen’ en een in de categorie ‘Best Spoken Word Album’ voor ‘Society’s Child’, haar autobiografie.